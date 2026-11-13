Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Italia-Francia 3-1 di Nations League, Bergomi ha espresso la sua valutazione sugli azzurri con un 7,5, spiegandone le ragioni in modo articolato.

«All’Italia do un 7,5 perché penso sempre che si possa crescere, possiamo avere un approccio diverso. Abbiamo concesso qualcosa, abbiamo però fatto un secondo tempo molto bello. Nel finale, per come stavamo in campo e con l’energia positiva, per i francesi è stato difficile. All’inizio non avevamo preso le misure, i francesi ci avevano sorpreso ma sono felice».

Ha poi allargato il ragionamento al contesto degli ultimi mesi: «Pensiamo a 3-4 mesi fa: pensavamo di avere una povertà di giocatori, io invece pensavo che c’erano e Mancini li ha coinvolti».

La parte più attesa del suo intervento ha riguardato Pio Esposito, su cui Bergomi si è espresso con convinzione: «Su Pio Esposito mi lancio: è quello che può battere il record di Riva. Abbiamo come capocannoniere Riva con 35 gol in 42 partite che resiste da tanti anni, non abbiamo mai avuto un bomber. Se penso a Pio Esposito… Poi è un ragazzo posato, oltre al campo c’è tutto il resto».