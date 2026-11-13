Una rete dal sapore personale, in uno stadio che conosce bene. Frattesi ha trovato il gol del momentaneo 2-1 nella vittoria dell’Italia per 3-1 contro la Francia in Nations League, firmando uno dei momenti chiave della rimonta degli azzurri.
Il centrocampista, oggi alla Lazio dopo l’esperienza all’Inter, ha segnato a San Siro, stadio che ha frequentato durante gli anni in nerazzurro. Un contesto che evidentemente ha lasciato il segno, a giudicare dalle parole condivise al termine della partita.
A fine gara Frattesi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia della sua esultanza, accompagnata da un messaggio che guarda al passato: «È stato bello tornare a giocare a casa…. Quella porta ha visto altri gol carini…».
Un riferimento diretto ai gol realizzati nel periodo nerazzurro, con il centrocampista che non ha nascosto il legame emotivo con l’impianto milanese.