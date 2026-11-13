Il mercato di gennaio si avvicina e il Corriere dello Sport traccia la situazione in casa Inter: nessuna urgenza in attacco, qualche riflessione in difesa e disponibilità ad ascoltare offerte per alcuni esuberi.

Sul fronte offensivo, in casa nerazzurra sono «piuttosto convinti di avere a disposizione le risorse necessarie per competere ad alti livelli su tutti i fronti fino al termine dell’annata». Una quinta punta, dunque, non rientra tra le priorità della sessione invernale.

Il discorso cambia parzialmente per la retroguardia. Stones è reduce da un lungo infortunio, e le prossime settimane serviranno a valutare le garanzie che il difensore potrà offrire. Prima di sondare eventualmente nuovi profili, il club attenderà di capire in che condizioni si presenterà l’ex Manchester City. Al di là della sua situazione specifica, il Corriere dello Sport sottolinea come manchi qualcosa nelle caratteristiche della retroguardia dopo le partenze di De Vrij e Acerbi.

Sul piano delle liste non ci sarebbero ostacoli particolari, né in Serie A né in Champions League. Eventuali cessioni di esuberi potrebbero comunque facilitare operazioni in entrata, e in questo senso l’Inter si dice disponibile ad ascoltare offerte per Luis Henrique, già indicato tra i possibili partenti nella scorsa estate.