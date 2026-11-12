Con il miglioramento della condizione fisica di Spence, Chivu dispone ora di un ventaglio più ampio di soluzioni sulle fasce. Secondo il Corriere dello Sport, la ricchezza di scelte in quella zona del campo diventa un tema tattico da gestire con attenzione.
Il quotidiano sottolinea come «l’abbondanza da quel lato farà le fortune di Cristian Chivu, a cui toccherà il compito di trovare la formula giusta per alternarli».
Non solo turnazione: il Corriere apre anche a uno scenario in cui i due giocatori vengano impiegati contemporaneamente. «L’allenatore nerazzurro potrà anche stupire all’occorrenza, schierandoli entrambi, in virtù non solo della duttilità di Spence, già impiegato a sinistra in nazionale, ma anche di quella che sta provando a garantire Diouf, schierato a sinistra anche lui dal suo commissario tecnico».
La doppia capacità di adattarsi alla corsia mancina, comune a entrambi i giocatori, offre al tecnico una flessibilità tattica che potrebbe rivelarsi utile nelle prossime scelte di formazione.