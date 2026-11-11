Un 4-1 netto che racconta qualcosa di più di un semplice risultato. Jeglertz, allenatore del Manchester City Women, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta a Monza contro l’Inter nella UEFA Women’s Champions League, prima affermazione europea delle inglesi in questa stagione.

La partita era cominciata con il vantaggio nerazzurro, ribaltato già nel primo tempo dalla doppietta di Fujino. Nella ripresa Casparij e Clinton hanno chiuso i conti, con tutti e quattro i gol nati da manovre fluide del City. Per Jeglertz, quella fluidità non è casuale: riflette l’ambiente positivo che si respira nel ritiro.

«Il modo in cui creiamo e segniamo occasioni, e il modo in cui giochiamo a calcio, dimostra che le giocatrici si divertono a giocare. È proprio questo il punto. Dobbiamo essere felici di andare al lavoro e di fare ciò che sappiamo fare bene. Sembra che stiano facendo proprio questo, e quindi si hanno maggiori possibilità di vincere le partite di calcio», ha dichiarato il tecnico.

Tra le protagoniste della serata, una su tutte ha catturato l’attenzione dell’allenatore: Blindkilde Brown, nazionale inglese che ha firmato la rete del sorpasso siglata da Fujino con un passaggio preciso alle spalle della difesa avversaria. Jeglertz ne ha esaltato la prestazione con parole nette: «È stata davvero straordinaria. La sua partita è stata una delle migliori e ha spesso mantenuto un livello di gioco elevato. So sempre cosa ottengo da lei e cosa ottiene la squadra da lei, ma oggi è stata una giornata speciale. Forse avrebbe dovuto segnare anche di più, ma dovrebbe essere molto orgogliosa della sua prestazione».