L’emergenza offensiva che ha colpito l’Inter ha riaperto un tema già discusso in estate: la necessità o meno di un quinto attaccante. Con tre giocatori su quattro fermi per infortunio, la rosa a disposizione di Cristian Chivu appare corta soprattutto nel reparto avanzato.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il club sta valutando internamente la situazione in vista della finestra di mercato di gennaio. La testata scrive che «in base al rendimento di giocatori e squadra, oltre che ai risultati ottenuti, l’Inter deciderà pure se intervenire o meno nel mercato di gennaio per regalare a Chivu una quinta punta di spessore».

Il tema è delicato, anche perché il presidente Marotta aveva già escluso pubblicamente questo tipo di operazione. Tuttavia, stando a quanto riferisce Tuttosport, la situazione potrebbe evolversi: «Nonostante le parole di Marotta, che ha specificato come tale operazione non rientri nei piani nerazzurri, la situazione potrebbe cambiare». Dopo quanto accaduto nella prima parte della stagione, sono in corso riflessioni concrete sul tema.

La testata lascia aperto uno spiraglio: se si presentasse un’occasione compatibile con i parametri ricercati, «non si può escludere che l’Inter decida in questo caso di coglierla al volo». La strada resta quindi aperta, anche se subordinata a condizioni specifiche e all’andamento complessivo della stagione.