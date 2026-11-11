Dopo la gara contro il Como, l’Inter si è ritrovata a fare i conti con una serie di brutte notizie sul fronte infortuni. In rapida successione sono emersi i problemi fisici di Bonny, Thuram e Stankovic, che si aggiungono all’assenza già nota di Lautaro. A pesare di più, secondo il Corriere dello Sport, è la situazione dell’attacco.

Su Esposito c’è certezza: il ragazzo è impegnato con la Nazionale e in casa nerazzurra si spera che non accumuli altri acciacchi. Per il posto al suo fianco, invece, occorre attendere. Le speranze legate a Thuram non sono del tutto svanite, ma il quotidiano sottolinea come servirà molta cautela: che si tratti di semplice affaticamento o di qualcosa di più serio, il fisico di Tikus ha pagato il prezzo degli sforzi delle ultime settimane. Un eventuale stop complicherebbe sensibilmente i piani di Chivu.

Il Corriere dello Sport ricorda come nell’ultimo derby il tecnico si fosse ritrovato costretto a schierare il solo Thuram in avanti, con Esposito e Bonny non al meglio — entrati poi a dieci minuti dal termine — e tutti sanno come andò a finire.

Sul fronte centrocampo, la situazione di Stankovic è giudicata più gestibile: il reparto è affollato e il rientro di Jones offre copertura. Rimane però il rammarico per il giocatore serbo, già penalizzato da uno spazio ridotto in questa fase e ora a rischio di uno stop forzato.