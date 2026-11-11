Problemi in avanti per l’Inter durante la pausa nazionali. Dal ritiro della Francia è arrivata la notizia che Thuram ha lasciato il ritiro francese per fare rientro in Italia, e il quadro infortunistico del reparto offensivo nerazzurro si fa sempre più affollato.

Sul fronte Marcus Thuram, le informazioni che filtrerebbero dal ritiro transalpino lasciano spazio a un cauto ottimismo: «Ci sono buone possibilità che si tratti di un semplice affaticamento al bicipite femorale della coscia destra», scrive il Corriere dello Sport. Più preoccupante, invece, la situazione di Stankovic, per cui le notizie sarebbero «meno rassicuranti».

Nel frattempo Bonny è già ai box e non tornerà prima di 3-4 settimane: l’obiettivo è recuperarlo per il 5 dicembre, nella sfida contro il Frosinone, oppure per il 9, contro il Borussia Dortmund. Lautaro, fermo dal 13 ottobre per un risentimento ai flessori della coscia sinistra rimediato nel match con il Bruges, è invece in fase avanzata di recupero, che verrà completato proprio durante questa sosta.

Resta però un margine di incertezza sulla sua disponibilità immediata: il Corriere dello Sport non esclude che il rientro dell’argentino possa slittare alla partita con lo Stoccarda del 25 novembre, saltando dunque la ripresa contro l’Atalanta. Nel corso di questo pomeriggio riprenderanno gli allenamenti alla Pinetina, ma l’attenzione sarà rivolta agli esami che Thuram e Stankovic sosterranno tra oggi e domani.