Il futuro di Calhanoglu resta al centro del dibattito, con il contratto del centrocampista turco in scadenza a giugno e diversi club di Serie A che avrebbero già sondato il terreno per capire la sua disponibilità. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione è in evoluzione positiva.

A breve Marotta e Baccin si siederanno al tavolo con l’entourage del giocatore per un nuovo confronto. Da entrambe le parti filtra ottimismo, e la sensazione è che una soluzione si troverà: Calhanoglu, anche per ragioni personali emerse in una recente intervista, non vorrebbe lasciare Milano.

Sul fronte delle offerte concorrenti, la Gazzetta è netta: le proposte provenienti anche da società di prima fascia della Serie A non verrebbero al momento prese in considerazione. La priorità del centrocampista resta l’Inter.