Intervenuto a TMW Radio, il tecnico Giovanni Mussa ha espresso il proprio punto di vista sul negoziato tra l’Inter e il rappresentante di Hakan Calhanoglu per il prolungamento del contratto. Il turco, con l’accordo in scadenza a giugno, è al centro di una trattativa che il club nerazzurro punta a concludere entro fine anno.

Mussa ha tracciato un quadro netto della situazione: “Fossi nell’Inter non me lo farei scappare. Il palleggio dell’Inter passa da lui. Quando manca all’Inter, la gestione della palla diventa un traffico incredibile”.

Secondo il tecnico, la decisione riguarda entrambe le parti: se l’Inter ha tutto l’interesse a trattenere il giocatore, anche Calhanoglu è chiamato a ragionare attentamente sulla propria posizione. Un segnale chiaro di quanto il turco sia considerato centrale negli equilibri della squadra.