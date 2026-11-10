Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista di mercato Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Calhanoglu e sulle prospettive dell’Inter in vista di gennaio.

Secondo Di Marzio, il mercato invernale non è terreno fertile per i nerazzurri: «Il mercato di gennaio è difficile. Tra l’altro il club interista negli ultimi anni ha sempre fatto poco e nulla a gennaio se non quando magari c’erano infortunati». Il giornalista ha inoltre riferito di aver interpellato Marotta prima della partita con il Feyenoord anche sull’eventuale quinta punta, ricevendo una risposta negativa.

Il nodo principale resta però il rinnovo del turco, in scadenza nel 2027. «Oggi rinnovare Calhanoglu è come ricomprarlo», ha sottolineato Di Marzio, spiegando che alla Juventus lo accoglierebbero volentieri a parametro zero. Il rischio concreto, dunque, è che il giocatore ripercorra un percorso già noto: «L’Inter, per evitare che il turco dopo essere andato dal Milan all’Inter vada dall’Inter alla Juventus, dovrà cercare di accontentarlo».

Sul possibile accordo, Di Marzio ha chiarito che Calhanoglu sarebbe disposto a firmare un contratto biennale, ma che le parti dovranno trovare un’intesa economica. «Sappiamo che lui accetterebbe un contratto di due anni, ma dovranno essere d’accordo sulle cifre. Oggi all’ordine del giorno dell’Inter sia quello il punto numero uno».