Non solo il gol, ma un’intera partita vissuta con energia contagiosa. La puntata del format BordoCam di DAZN dedicata a Inter–Como mette al centro Thuram, seguendo il francese dal riscaldamento fino al triplice fischio.
Già prima del calcio d’inizio si intravedono le sue risate: prima negli spogliatoi, poi sul terreno di gioco mentre palleggia davanti a una smorfia di Rapetti. L’umore alto di Thuram attraversa tutta la gara senza mai calare.
Quando arriva il 2-0, Tikus sceglie un’esultanza particolare: si siede sui tabelloni pubblicitari, un gesto che richiama quello che ai tempi fece Eto’o. Bisseck, dal canto suo, esplode di entusiasmo per le giocate del compagno.
Nel finale c’è spazio anche per un momento di sfida: dopo che Kempf cade a terra abboccando a una sua finta, Thuram gli lancia uno sguardo provocatorio. Uscito dal campo, saluta il raccattapalle davanti alla panchina e chiude la serata con un handshake con Stankovic.