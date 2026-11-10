Inter news, le ultimissime: Cristian Chivu sta preparando la nuova Inter che vedremo dopo la sosta, con alcune novità importanti di formazione.
Video 10 Novembre 2026 · 13:00
VIDEO – Chivu ha disegnato la NUOVA INTER che vedremo DA SUBITO
Le novità che attendono l’Inter al rientro dalla sosta per le Nazionali.
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