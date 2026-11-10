La sosta offre all’Inter l’occasione per fare il punto anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Tra i temi di maggiore rilevanza, stando a quanto riporta Tuttosport, c’è quello riguardante Thuram.
Il quotidiano sportivo descrive la situazione con una metafora nuziale: «Un matrimonio a vita, diktat del Fondo permettendo». Giocatore e club stanno bene insieme e puntano a proseguire il loro rapporto nel lungo periodo, ma il contratto in scadenza nel 2028 potrebbe trasformarsi in un rischio concreto per la società nerazzurra.
Nei giorni scorsi, secondo Tuttosport, sono partiti i dialoghi per cercare di estendere il legame col centravanti francese per altri tre anni.