Nel corso del podcast Numer1, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la netta vittoria dell’Inter contro il Como, riservando parole di grande ammirazione per Marcus Thuram.

«Io pensavo che come Malen non ce n’erano: ma domenica dopo aver visto Thuram ti dico che è perfino sottovalutato: è spaventoso» ha dichiarato Sabatini.

Sul fronte scudetto, il giornalista ha confermato le sue previsioni: «Per lo scudetto resto con le mie percentuali del 45% per Inter e Roma, con il restante 10 che lo do un po’ al Como e un po’ alla Lazio».