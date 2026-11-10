Ai microfoni del podcast Numer1, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha commentato il momento dell’Inter dopo la vittoria sul Como, soffermandosi in particolare sul ruolo dell’allenatore e sulle prospettive per la corsa al titolo.

«Quello che fa l’Inter sembra la normalità, tutti si aspettano che sia prima, che domini il campionato», ha esordito Cruciani. «Ricordiamoci però da dove viene questa Inter: dalla sconfitta in finale col PSG. Sembrava un’Inter squassata, distrutta, vecchia, con giocatori da vendere. Ha perso solo una partita col Milan, è in corsa su tutto e si è rimessa in moto con due vittorie con Feyenoord e Como, che sembrava una specie di rullo compressore».

Il punto centrale, secondo il conduttore, riguarda la guida tecnica: «Se uno deve scoprire il segreto dell’Inter, secondo me è uno solo: il suo allenatore. Chivu ha delle capacità psicologiche e umane superiori a qualsiasi altro allenatore. Ragazzi dell’Inter, tenetevelo stretto perché sarà il vostro allenatore del futuro».

Sul Como, Cruciani ha aggiunto una nota: «Sono andato a vedere la partita e devo dire che sembrava un’altra squadra rispetto a Lens. L’unica occasione vera è stata a cinque minuti dalla fine, non è mai entrato in area di rigore».

Quanto alla corsa scudetto, il giudizio è netto: il 55% di possibilità va alla Roma, il 45% all’Inter.