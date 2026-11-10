Nel corso di un intervento al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la netta vittoria dell’Inter contro il Como, offrendo anche una sua lettura sulla corsa scudetto.

Sul match, il giornalista non ha usato mezze misure: «Il Como con l’Inter ha sempre perso, anche male: ma non c’è nulla di sorprendente per una squadra giovane fondata sul gioco che trova un’Inter così. Nei primi 20 minuti, ragazzi, una rumba». Una prestazione che, secondo Zazzaroni, riflette la superiorità strutturale dei nerazzurri rispetto alle rivali.

Chiamato a confrontare l’Inter con la Roma, il direttore ha tagliato corto: «Ho la certezza che l’Inter sia più forte, ha più cambi. È molto più completa, molto più strutturata. Te lo dice anche Gasperini». Un giudizio netto, che non lascia spazio a interpretazioni.

Sul reparto offensivo, Zazzaroni ha sottolineato come, nonostante l’assenza di Lautaro, la squadra disponga già di quattro punte di alto livello: «E addirittura parlano di prendere una quinta». Un lusso che testimonia la profondità della rosa a disposizione.

Sulle percentuali scudetto, la sua previsione è chiara: «Io dico 70% Inter, 22% Roma e 8% Lazio». Quanto al Como, il direttore ha chiuso senza margini di ambiguità: «Non vince il campionato».