La Gazzetta dello Sport anticipa le possibili scelte del ct Roberto Mancini in vista di Italia–Francia, in programma giovedì a San Siro. La nazionale che potrebbe scendere in campo ha una marcata impronta milanese, con diversi giocatori legati alle due grandi squadre del capoluogo lombardo.

Secondo il quotidiano, Cissé sarebbe dovuto arrivare già a settembre, ma l’impegno dell’Under 21 nella corsa alla qualificazione europea lo aveva trattenuto. Ora è aggregato ai grandi. La tentazione per Mancini sarebbe quella di schierarlo giovedì sulla sinistra dell’attacco, affianco a Pio Esposito, già titolare fisso a ventun anni. Un tandem che la Gazzetta definisce