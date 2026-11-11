Marcus Thuram è in attesa di sottoporsi agli esami strumentali, dopo che il commissario tecnico francese Zinedine Zidane lo ha rispedito a casa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il problema non dovrebbe risultare grave: potrebbe essere disponibile già per la sfida contro l’Atalanta, in programma il 22 novembre a Bergamo.

Più seria, invece, la situazione di Bonny: la rosea scrive di «una lesione nemmeno leggerissima ai flessori che lo estromettà dalle partite per un mese». Per Thuram lo stop è arrivato in un momento particolarmente sfortunato: l’attaccante era stato escluso dalle prime chiamate di Zidane per ragioni tecniche, poi era riuscito a ritagliarsi nuovamente spazio nel gruppo forte di un mese brillantissimo vissuto all’Inter, con 9 presenze da titolare su 9 impreziosite da 4 reti e 2 assist in campionato.

«In questo caso Thuram, come il compagno Diouf, avrebbe potuto affrontare l’Italia a San Siro, la sua casa calcistica da tre anni abbondanti. Tuttavia si è reso conto che non fosse il caso di rischiare. E a malincuore ha accettato di lasciare il ritiro di Clairefontaine: sarà ugualmente allo stadio domani sera, ma solo da spettatore», scrive il quotidiano.

Sul fronte nerazzurro, la situazione spingerà Chivu a gestire con attenzione le risorse offensive nelle prossime partite. «Se Pio Esposito tornerà dal doppio impegno con la Nazionale al cento per cento, giocherà entrambe le partite, essendo dotato di una capacità di recupero non comune. Lautaro e Thuram invece potrebbero alternarsi, sfruttando ovviamente anche la possibilità di entrare in campo in corso d’opera».