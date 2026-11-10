Centoquarantaquattro minuti in campo dall’inizio della stagione. È questo il bilancio fin qui di Stones all’Inter, un apporto ridotto al minimo a causa dei problemi fisici che hanno condizionato il difensore inglese sin dal suo arrivo dal Manchester City a parametro zero. Un rendimento che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe riaprire scenari di mercato già a gennaio.

Il quotidiano sportivo sottolinea che l’allenatore Chivu punta ancora sul giocatore e intende continuare a farlo, ma precisa che «tutto dipende dalla tenuta dell’inglese». Se la situazione non dovesse migliorare nel corso del mese di gennaio, la società potrebbe valutare un intervento sul mercato. «Uno scenario di cui non s’è ancora parlato, ovviamente, ma che potrebbe anche verificarsi», si legge sul giornale. In quel caso, l’arrivo di un nuovo centrale comporterebbe anche un aggiornamento delle liste.

La Gazzetta inquadra Stones come un profilo da valutare su più versanti: da un lato pesano l’esperienza, i trofei e la Champions League del 2023 vinta da mediano, dall’altro restano i noti problemi fisici che ne limitano la disponibilità.

Sul fronte più generale del mercato nerazzurro in vista di gennaio, il quotidiano milanese è chiaro: l’Inter non ha necessità di intervenire e non dovrebbe muoversi. L’ipotesi di una quinta punta, già circolata in precedenza, è da escludere. L’unica finestra rimane quella di un difensore centrale, ma solo nell’eventualità di una cessione di Stones. Se l’inglese dovesse offrire garanzie fisiche adeguate, il mercato dell’Inter resterà chiuso fino all’estate.