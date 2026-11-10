Secondo Il Giornale, il fatto che l’Inter di Chivu sia considerata la favorita non è una credenza legata al passato, ma un giudizio che emerge direttamente da ciò che si sta vedendo in questo momento. Lo spiega Visnadi in un articolo pubblicato dal quotidiano, analizzando la vittoria dei nerazzurri nella partita più recente.

«Si vede per la facilità con cui ha battuto l’avversario, depotenziandone le qualità migliori, come l’aggressività e il palleggio. Una vittoria tonda e importante perché arrivata nel momento più giusto, dopo la sconfitta nel derby e prima della sosta. Ogni altro risultato, da rimontanti o rimontati, avrebbe alimentato ulteriori sospetti sui campioni in carica», si legge nel pezzo.

Il tema centrale dell’analisi è la capacità di reagire dopo un passo falso. «Quella di rialzarsi dopo uno scivolone resta una virtù della banda Chivu, già vista lo scorso anno», scrive Visnadi. Una qualità che si accompagna a una precisa scelta tattica del tecnico: cambiare l’Inter senza annunciarlo, rinunciando a lasciare ampi spazi dietro la linea difensiva, un’abitudine che aveva caratterizzato i primi tre mesi di stagione. La correzione è partita dalla Champions League per poi estendersi al campionato.

Resta aperto il capitolo derby: il Milan è l’unica squadra ad aver battuto l’Inter, per tre volte, nelle ultime 41 partite di Serie A. Un dato che, secondo l’articolo, non offusca il quadro complessivo, anzi suggerisce che in Barella e compagni ci sia qualcosa che va oltre il campo.