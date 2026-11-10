Contro il Como, Chivu ha optato per un assetto tattico radicalmente diverso rispetto alle uscite precedenti. Secondo Paolo Condò, che ne scrive sul Corriere della Sera, la mossa più significativa è stata la gestione di Bisseck: il difensore, titolare in 11 delle 14 gare precedenti e reduce da una buona prestazione a Rotterdam, non ha avuto spazio dal primo minuto non per ragioni tecniche, ma per una precisa scelta tattica. Di fronte a una squadra abile nel possesso come quella di Fabregas, il tecnico nerazzurro ha preferito Akanji, più adatto a operare in una difesa posizionata più bassa.

La stessa logica ha guidato le altre decisioni: Dimarco è salito sulla fascia, Carlos Augusto si è sistemato nella linea difensiva a tre, con Bastoni chiamato a prendersi maggiori compiti in fase di costruzione. Il risultato è stato un netto abbassamento del baricentro nerazzurro, sceso sotto i 49 metri contro i 63 registrati nella partita con la Fiorentina. Una scelta che ha permesso di sfruttare la superiorità fisica, limitando i principali palleggiatori avversari come Romero, Milla e Nico Paz.

Guardando alle ultime nove gare — sei in campionato e tre nelle coppe — il quadro complessivo risulta meno negativo di quanto ci si potrebbe aspettare. In Serie A il bottino è di 15 punti su 18 disponibili, con l’unica macchia rappresentata dalla sconfitta nel derby. In Europa, il ko con il Bruges è stato bilanciato dalla vittoria sullo Shakhtar, ottenuta in un match che avrebbe potuto risolversi in modo molto differente. Le ambizioni in Champions League restano intatte, anche se la domanda aperta è se il baricentro basso possa diventare una soluzione stabile o se invece la squadra riuscirà a correggere le proprie fragilità difensive mantenendo un’organizzazione più alta.

Tra le note positive segnalate da Condò c’è la crescita di Spence: discreto nel derby, più convincente a Rotterdam, particolarmente brillante contro il Como con un rendimento paragonato allo stile di Dumfries. Una risposta concreta in un mercato condizionato dagli infortuni, con diverse alternative che hanno finora faticato a trovare continuità.

Resta aperto il tema del ricambio generazionale, che l’Inter dovrà affrontare progressivamente: sostituire giocatori come Lautaro, Barella, Calhanoglu, Bastoni, Dimarco e Thuram non sarà semplice. Bisseck è stato finora uno degli innesti più riusciti, e la crescita di Spence aggiunge un segnale incoraggiante in questa direzione.