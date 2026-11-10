Mentre il mercato estivo sembra lontano, la dirigenza dell’Inter lavora già a ritmo sostenuto sui rinnovi di contratto. Secondo quanto riporta Tuttosport nell’edizione odierna, quattro fascicoli sono al centro dell’attenzione di Marotta e Baccin, oltre a quello già noto di Marcus Thuram.

Il caso più avanzato riguarda Carlos Augusto. Il terzino brasiliano, diventato un titolare aggiunto in questa parte di stagione ed uno dei più in forma del gruppo, avrebbe già raggiunto un’intesa per il prolungamento contrattuale: la nuova scadenza sarebbe fissata al 2031, con un’estensione di tre anni rispetto a quella attuale, e mancherebbe soltanto la firma per rendere tutto ufficiale.

Sul fronte di Federico Dimarco, il club ha già esercitato l’opzione unilaterale per estendere il contratto fino al 2028, una mossa concordata con il giocatore. Quella scelta mira a guadagnare tempo per definire un accordo più lungo, fino al 2029 o al 2030, con adeguamento dell’ingaggio. I primi contatti con i suoi agenti risalgono a settembre, quando Baccin li ha incontrati a Madrid in occasione della partita con il Real.

Il nodo più delicato riguarda Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade a giugno in assenza di rinnovo. Dopo la partita con il Como, il centrocampista turco ha mandato un messaggio ai tifosi: «Sono qui da cinque anni, abbiamo vinto tanto insieme e non c’è da fare casino». Il suo agente, Gordon Stipic, avanza la richiesta di un biennale con uno stipendio da 6,5 milioni netti annui. Calhanoglu, che compirà 33 anni a febbraio, vorrebbe restare a Milano, così come l’Inter ha aperto al rinnovo: resta da definire la proposta concreta, a partire dalla durata del contratto.

Infine c’è Alessandro Bastoni, il cui accordo scade nel 2028. Nonostante le voci sull’interesse del Barcellona tornino periodicamente, il difensore si trova bene a Milano e ha sempre espresso la volontà di restare in nerazzurro.