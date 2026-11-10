Dare tutto per vincere il maggior numero di trofei possibile: è la promessa che Curtis Jones ha fatto ai tifosi dell’Inter, presentandosi nel format Welcome Kit del club nerazzurro. Un’intervista in cui il giocatore ha raccontato se stesso, dalla telefonata ricevuta dall’Inter fino alla scelta del numero di maglia.

«Mi sono sentito benissimo, sapere di essere chiamato in una squadra così importante. È stato enorme e la scelta è sempre stata questa», ha dichiarato Jones. La maglia numero 21 non è casuale: «Il 21 è il giorno della firma con l’Inter. E poi abbiamo vinto 21 campionati no? Quindi si abbina bene».

Il giorno della firma al club ha lasciato un’impressione duratura. «Mi ha impressionato il numero di trofei, conosco la storia del club e i suoi campioni. Entrare nella stanza dei trofei mi ha lasciato senza parole». Sul campo, l’obiettivo è chiaro: «Vincere, far parte di una squadra vincente. Ho fiducia nella squadra. Voglio segnare e fare assist. Le qualità che ho visto sono incredibili. Arriveranno momenti difficili ma voglio aiutare la squadra».

Jones ha descritto la propria personalità con tre parole — premuroso, family man e felice — spiegando di essere una persona diversa a seconda del contesto: «A casa sono molto scherzoso, sul campo invece non voglio mai perdere e quindi sembro un po’ arrabbiato. Odio perdere, anche in allenamento». Tra le qualità che riconosce a se stesso c’è la capacità di restare lucido sotto pressione, lavorando ogni giorno per liberarsi nelle situazioni difficili con entrambi i piedi.

Spazio anche ai ricordi d’infanzia, con la madre che lo accompagnava agli allenamenti anche sotto la pioggia, e ai momenti privati: la proposta di matrimonio alla futura moglie è arrivata sul lago di Como, dopo otto anni insieme. «Una grande sorpresa, immagino avesse una vaga idea perché di solito organizza tutto lei e invece avevo organizzato io». Il matrimonio è in programma l’anno prossimo.

Nella carrellata di video mostrati durante il format, Jones ha commentato gol storici nerazzurri — tra cui quelli di Stankovic, Coutinho a San Siro e Shaqiri, con cui ha condiviso lo spogliatoio a inizio carriera — riservando a ciascuno parole di ammirazione per la tecnica dimostrata.