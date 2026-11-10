Un infortunio negli ultimi secondi della sfida contro il Como ha fermato Bonny, che resterà ad Appiano Gentile durante la sosta anziché unirsi alla Costa d’Avorio per gli impegni con la nazionale.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro ha accusato un problema al flessore nell’ultimissima azione del match, quando ha tentato di trovare il terzo gol interista. Era entrato in campo al 72′ al posto di Esposito.

Mentre tredici elementi dell’Inter hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali, Ange-Yoan Bonny è rimasto a casa. La decisione di non farlo partire è stata presa congiuntamente dal club nerazzurro e dalla Federazione ivoriana, che ha ufficializzato il forfeit del giocatore per il doppio confronto con il Gambia.

Nella giornata di oggi Bonny si sottoporrà agli accertamenti medici necessari, dopo i quali sarà possibile stabilire i tempi di recupero.