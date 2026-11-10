Un paragone insolito per descrivere un risultato netto. Secondo Repubblica, certi incroci nel calcio funzionano come la morra cinese: «Se il Como è forbice, l’Inter è sasso». Con questa immagine, il quotidiano ha aperto la sua analisi della vittoria nerazzurra contro i lariani nel match disputato a San Siro.

Il nodo tattico è al centro della lettura proposta dal giornale: il gioco corto di Fabregas, capace fra le altre di battere avversari come Napoli e Manchester United, si infrange contro il 3-5-2 dei nerazzurri. Un limite strutturale che, scrive Repubblica, era già evidente quando in panchina sedeva Inzaghi e che rimane tale anche con Chivu, attualmente piazzato al secondo posto in classifica con un solo punto di ritardo dalla Lazio.

A rendere la serata ancora più soddisfacente per il tecnico nerazzurro non è stata soltanto la vittoria in sé, ma il modo in cui è arrivata. Le reti di Esposito e Thuram, entrambe realizzate da pochi passi, sono cadute in avvio di partita: la prima su assist di Spence, la seconda favorita da un rinvio sfortunato di Valle, irriconoscibile rispetto all’impresa di Lens, come quasi tutti i suoi compagni di squadra.