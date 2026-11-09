Ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha analizzato la vittoria dell’Inter per 2-0 contro il Como a San Siro, definendola la prestazione più convincente del periodo più intenso della stagione nerazzurra.

«L’Inter è la squadra che ha più conoscenze, che è più tecnica, che ha un organico che le permette di giocare la miglior partita in Serie A alla fine di un blocco di nove partite ogni tre giorni. In queste ultime partite hai visto proprio questo: ha potuto e ha dovuto gestire l’organico. Chi si è preso dei rischi, chi ha fatto molto turnover in altre partite, ha perso punti in coppa o ha perso punti in campionato. L’Inter ha perso solo una partita in tutto questo blocco, ha sistemato la classifica in coppa e ieri ha giocato la migliore partita del blocco, perché è la più equilibrata».

Sul piano tecnico, Bucciantini non ha dubbi: l’Inter resta la squadra più forte del campionato. «Sposta tanto bene la palla, tecnicamente rimane la più forte del campionato in tutte le parti». Il Como, al contrario, ha pagato la prolungata assenza di Diao a destra e di Rodríguez a sinistra, costretto a schierare grossomodo sempre Paz e Baturina dietro le punte: «Calo fisico, mentale, tutto insieme. Un calo organico».

Centrale nel racconto è la figura di Marcus Thuram: «La forza dell’Inter è la tecnica diffusa, sia in difesa che sui lati, che al centro, soprattutto al centro, che davanti, dove Thuram in questo momento è l’attaccante totale che ti permette di stare su in tutti i momenti della partita. Questo ha fatto la differenza ieri».

Bucciantini ha poi sottolineato il contributo di Spence: «Aveva bisogno di Spence che ridasse simmetria alla squadra, che desse la possibilità di scoprire in modo un po’ meno ripetuto, ripetitivo, la fascia sinistra, perché potevi giocare anche a destra. Che aumentasse il rendimento di Barella con accanto un esterno vero, prevedibile nei movimenti, ma comunque forte. C’era un giocatore di ruolo, in forma, da quelle parti, che permettesse all’Inter di sviluppare in modo più geometrico».