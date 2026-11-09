Dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese, Dimarco si è rimesso in mostra nelle ultime uscite dell’Inter. Secondo quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, il confronto con i numeri dello scorso anno è impietoso: a inizio novembre della passata stagione il terzino sinistro vantava già 8 contributi tra gol e assist, suddivisi in 2 reti e 6 passaggi vincenti, Nazionale inclusa. In questa stagione, prima della svolta, il bottino si limitava a un solo assist in Serie A e uno in Champions League.

Lievi problemi fisici, la questione contrattuale rimasta a lungo in sospeso e l’ascesa di Augusto avevano compresso il rendimento di Dimarco. La svolta è arrivata con le prestazioni contro Feyenoord, a Rotterdam, e poi contro il Como a San Siro, dove Dimarco è stato tra i più attivi pur senza trovare il gol.

Nel mezzo, la scelta di Chivu di escluderlo dall’undici titolare nel derby poi perso con il Milan, inserendolo solo nel finale per una manciata di minuti. Una decisione che stride con il forte sentimento di «interismo» dell’esterno. Dimarco ha rispettato le scelte del proprio allenatore e, stando a quanto riportato dalla rosea, ha trasformato la delusione per il mancato impiego in motivazione.

Sul fronte contrattuale, a settembre l’esterno aveva detto apertamente: «Se rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse visto com’è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente». La settimana scorsa il club ha esercitato l’opzione unilaterale che estende il contratto fino al 2028, aprendo così una seconda fase di trattative con l’entourage del giocatore per definire un accordo ancora più lungo.

Sistemata la questione contrattuale e smaltiti i fastidi fisici, il rendimento di Dimarco sembra tornato su livelli più consoni al suo valore. La Gazzetta dello Sport chiude con una valutazione positiva: il futuro, scrive, «torna ad offrire uno splendido orizzonte».