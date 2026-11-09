Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha commentato la netta vittoria dell’Inter contro il Como, definendola una vera lezione di calcio. Una partita che aveva assunto un significato particolare, con qualcuno che immaginava addirittura un possibile passaggio di testimone tra le due squadre, sia per il presente che per il futuro.

«Una grande lezione di calcio, ma questa volta l’ha data l’Inter e non il fantastico Como reduce dai nove gol segnati in Champions», scrive il giornalista. Secondo Bucchioni, è Chivu e non Fabregas ad aver dominato e vinto una sfida dal sapore speciale: i nerazzurri si sono ribellati, tirando fuori la versione migliore di tutta la stagione, quasi a voler delimitare con forza il proprio territorio.

Il giornalista sottolinea l’alta intensità con cui l’Inter ha interpretato la gara, aggressiva e concentrata in tutte le zone del campo, e superiore anche sotto il profilo tattico. Gli approcci sbagliati della prima parte di stagione, derby compreso, sono stati superati e messi da parte, così come era già avvenuto nell’ultima uscita in Champions.

Bucchioni non intende ridimensionare il valore del Como: «Tutto quello che abbiamo detto e scritto sul Como è una certezza». Tuttavia, anche la squadra di Fabregas, come spesso accade a quelle che valorizzano il gioco ponendolo al centro della propria filosofia, cambiando poco, «a volte diventa prevedibile». L’Inter, dal canto suo, si è rivelata una compagine più matura e dotata di maggiore solidità.