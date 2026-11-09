Tre punti e un record storico. La vittoria dell’Inter contro il Como ha consegnato ai nerazzurri molto più di un semplice risultato in classifica: si tratta del dodicesimo successo consecutivo in Serie A contro i lariani, secondo quanto evidenziato da OptaPaolo.
Questa striscia rappresenta, stando ai dati, la sequenza di vittorie consecutive più lunga mai registrata dall’Inter contro una singola avversaria nella competizione. Un primato che non trova precedenti nella storia del club in campionato.
Il successo assume un significato doppio nel contesto del momento: arriva a dieci giorni di distanza dalla sconfitta nel derby contro il Milan, offrendo così una risposta immediata alla squadra e al campionato.