L’episodio del possibile rigore reclamato dal Como nel corso della partita di ieri sera contro l’Inter è finito sotto la lente di ingrandimento a Pressing. Al centro della discussione, la spinta di Spence ai danni di Baturina al 25° minuto.

Graziano Cesari ha illustrato la dinamica del contatto: «Al minuto 25 il Como vuole un rigore: c’è la spinta di Spence su Baturina. Il pallone è altissimo, non c’è possibilità per lui di prenderlo». Secondo Cesari, il direttore di gara Chiffi probabilmente non ha nemmeno visto il contatto: «Vede la traiettoria e dimentica il contatto. È una sciocchezza, un’ingenuità: secondo me la spinta è molto leggera. Non c’è rigore, è una sciocchezza: ha rischiato, queste cose possono costarti tantissimo».

Massimo Mauro ha condiviso la valutazione sul comportamento del giocatore nerazzurro, pur ponendo la questione in modo diverso: «Mi devi spiegare perché il giocatore dell’Inter deve mettere le mani sulle spalle di Baturina, perché? Questa è una fesseria assolutamente».

Cesari ha dunque escluso che il contatto potesse configurare un calcio di rigore, giudicando però evitabile il gesto di Spence, valutazione condivisa anche da Mauro.