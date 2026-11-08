L’Inter ha battuto il Como con una prestazione che ha convinto anche Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore nerazzurro, intervenuto nel post-partita ai microfoni di DAZN, ha elogiato l’approccio della squadra di Cristian Chivu, sottolineando come la vittoria sia stata costruita contro un avversario tecnicamente attrezzato.

«Chivu ha avuto una risposta importante con un approccio serio, deciso, che vale doppio perché fatto con una delle squadre che palleggia meglio in Europa. L’Inter ha strameritato la vittoria», ha dichiarato Stramaccioni. L’accento è caduto in particolare sul primo tempo, giudicato come il momento in cui i nerazzurri hanno dominato con maggiore evidenza.

Nonostante il risultato, Stramaccioni non ha voluto liquidare le ambizioni del Como. «Bocciato no, ha cercato di giocare con le sue armi ma ha incontrato una grandissima Inter, soprattutto nel primo tempo. A me il Como continua a piacere, non dimentico che era privo di 4 giocatori offensivi. Tante attenuanti», ha aggiunto, respingendo così un giudizio definitivo sulla squadra guidata da Cesc Fabregas.

Chiusura riservata a Marcus Thuram, indicato come figura centrale non solo sul piano tecnico. «Thuram è trascinatore anche dal punto di vista della leadership», ha concluso Stramaccioni.