Ai microfoni di InterTV, Chivu ha commentato il successo per 2-0 contro il Como nel match dell’undicesima giornata di Serie A, disputato a San Siro. Una vittoria che arriva dopo il ko nel derby contro il Milan e che, unita al precedente successo europeo contro il Feyenoord, porta la squadra a due risultati utili consecutivi senza subire gol.

A decidere il confronto sono state le reti di Esposito e Thuram, entrambe arrivate nei primi venti minuti di gioco. I nerazzurri si sono imposti contro un avversario che si presentava al Meazza in un momento di forma positiva.

«Siamo stati bravi a reagire dopo il derby a ritrovare compatezza e pensiero comune», ha dichiarato l’allenatore. «Dovevamo solo ritrovare i nostri valori che sapevamo di avere. Ora speriamo di recuperare gli infortunati per averli a disposizione dopo la sosta».