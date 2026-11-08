Un traguardo generazionale per Francesco Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter ha siglato il 2-0 momentaneo nella gara contro il Como, tornando al gol in campionato dopo un digiuno che durava dalla prima giornata, quando aveva realizzato un colpo di tacco contro il Monza.
Con questa marcatura, Esposito ha raggiunto quota 10 reti in Serie A: un risultato che assume un valore storico secondo i dati Opta. Tra i calciatori italiani nati a partire dal 2005, nessuno era arrivato prima di lui a questo traguardo nel massimo campionato italiano.
Allargando la classifica a tutti i nati dal 2005, davanti a lui compaiono soltanto Diao (12 reti) e Yildiz (19 reti). Il gol contro il Como arriva dopo quello realizzato in Champions League contro il Feyenoord, segnale di un momento di forma particolarmente positivo per l’attaccante.