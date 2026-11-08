Ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima del calcio di inizio, Sanchez ha presentato la sfida tra Inter e Como con tono deciso e concentrato.

«Sono pronto, la squadra è pronta, con il giusto atteggiamento», ha dichiarato il portiere. «Veniamo da una buona striscia di vittorie, siamo in fiducia. Anche stasera vogliamo continuare così, dando il massimo per provare a conquistare i 3 punti».

Per il portiere si tratta della prima visita a San Siro: «Stadio storico, ho scattato un paio di foto, è bellissimo. Sono molto contento di aggiungere un altro stadio top alla mia collezione. Sarà davvero impressionante».

Sul lavoro di preparazione alla partita, Sanchez ha sottolineato la cura dei dettagli: «Studiamo sempre tutto con attenzione, analizziamo il potenziale di ogni singolo giocatore. Conosco bene le qualità di ognuno di loro, ogni pericolo. Sono pronto, così come i miei compagni».