A poche ore dal fischio d’inizio, San Siro si prepara ad accogliere Inter–Como con il tutto esaurito. Come riporta Sky Sport, Chivu deve sciogliere qualche dubbio di formazione in vista del match, con una certezza che fa da punto fermo: Bastoni partirà titolare dal primo minuto.

Il nodo da risolvere riguarda la fascia sinistra. Il reintegro di Bastoni nell’undici iniziale comporta inevitabilmente dei cambiamenti in quella zona del campo. Al momento Dimarco è in leggero vantaggio su Carlos Augusto per un posto sulla corsia. L’alternativa sarebbe arretrare Bastoni in posizione centrale, con il brasiliano impiegato da braccetto e Dimarco confermato sulla fascia.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con ottime sensazioni dopo i rispettivi impegni in Champions League: l’Inter ha battuto il Feyenoord 3-0, mentre il Como di Fabregas ha rifilato 9 gol al Lens.