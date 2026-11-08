Propositività condivisa, identità diverse. Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, Inter e Como interpretano il calcio con una visione offensiva simile per spirito, ma con strumenti tecnici e tattici che divergono in modo netto.

Sul fronte lariano, il quotidiano individua in Paz il punto più alto non solo della squadra di Fabregas, ma dell’intera Serie A sul piano tecnico individuale. Tuttavia, è la tecnica collettiva il tratto distintivo del Como: il gioco nello stretto, i tocchi spesso di prima, la partecipazione dei terzini in combinazione.

L’Inter costruisce su basi diverse. Come scrive il Corriere dello Sport, lo stile è stato impresso da Conte, poi ereditato e ritoccato da Inzaghi, infine passato a Chivu, che ha cercato di renderlo più aggressivo. L’arma rimasta invariata nel corso del ciclo nerazzurro è quella fisica e atletica: potenza, statura, capacità di dominare le fasce laterali. Quando Spence irrompe sulla destra — risultato imprendibile già a Rotterdam — come accadeva con Dumfries, difendersi diventa un compito arduo per qualsiasi retroguardia avversaria.

Sul fronte del Como, il Corriere dello Sport segnala anche la minaccia rappresentata da Douvikas: con cinque reti all’attivo in campionato e sei in Champions — dove guida la classifica marcatori — oltre a una recente tripletta europea, l’attaccante si candida a fattore determinante. Agile e rapido nei movimenti corti dentro e intorno all’area, potrebbe mettere in difficoltà la difesa nerazzurra.