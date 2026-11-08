Secondo il Corriere dello Sport, Chivu non stravolge la formazione per la sfida contro il Como, ma alcune decisioni resteranno aperte fino all’ultimo. Punto di partenza è il reparto offensivo: Pio Esposito dovrebbe affiancare Thuram in attacco, mentre Bonny è pronto a subentrare a partita in corso.

In difesa, il rientro più atteso è quello di Bastoni, tenuto a riposo durante la settimana dopo aver scontato la squalifica in Champions League nel turno precedente. Il difensore azzurro si candida a completare il reparto con Bisseck e Akanji davanti al confermato Martinez tra i pali. Resta però un’alternativa tattica da valutare: Chivu potrebbe optare per Carlos Augusto, escludendo il tedesco o lo svizzero e arretrando Bastoni al centro, una soluzione già adottata in queste settimane.

A centrocampo, Calhanoglu e Barella sono certi di una maglia. Il terzo posto è un ballottaggio tra Zielinski e Sucic, con il polacco che parte leggermente avanti. Situazioni aperte anche sulle corsie: da un lato si contendono la titolarità Spence e Diouf, dall’altro il confronto è tra Dimarco e Carlos Augusto, già coinvolto nella riflessione difensiva.

La formazione definitiva potrebbe quindi subire variazioni fino alle ultime ore prima del fischio d’inizio, con Chivu chiamato a scegliere tra continuità e qualche aggiustamento tattico mirato.