Su TMW, l’ex collaboratore tecnico nerazzurro Adriano Bacconi ha tracciato un profilo tattico della sfida tra Inter e Como, ormai prossime ad affrontarsi.

«Si affrontano le due squadre che vanno meglio in Europa. Entrambe hanno un’identità offensiva evidente. Sono le due squadre che hanno la media tiri in porta più alta, 21 e 20, e il maggior possesso palla medio. Sono due squadre che vogliono dominare le partite. E sarà interessante, perché una delle due non potrà farlo».

Sul piano dei numeri, Bacconi ha sottolineato come l’Inter col suo 3-5-2 produca più di tutti, guidando la classifica per xG complessivi con 29,7. Per quanto riguarda il Como, schiera due esterni su ogni catena, ma è la squadra che attacca maggiormente attraverso il centro: «Gli esterni alti di Fabregas giocano dentro il campo nei mezzi spazi ed è proprio lì che il Como devasta gli avversari».

L’ex collaboratore tecnico ha poi evidenziato l’assenza di Lautaro Martinez, definendola una perdita pesante per i nerazzurri: «All’Inter sta mancando tremendamente Lautaro Martinez, che è il giocatore che fa più tiri in Serie A, oltre 5 a partita». Quanto al reparto offensivo, Bacconi ha osservato che Thuram rende meglio con Pio Esposito al fianco, mentre Bonny non sarebbe compatibile per la sua tendenza ad allargarsi.