Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Bonolis ha parlato dell’Inter, della corsa scudetto in Serie A e delle prospettive di mercato. Il noto tifoso nerazzurro si è detto ottimista, nonostante la sconfitta nel primo derby.

«Inter? Sono ottimista, le cose si aggiustano, le stagioni sono diverse», ha dichiarato. «Abbiamo perso il primo derby, perderemo il secondo e vinceremo lo scudetto». Una previsione netta, accompagnata da parole di apprezzamento per il lavoro di Chivu: «Fa un lavoro straordinario, a me piace come gioca l’Inter, andiamo tante volte nei pressi della porta avversaria».

Sul fronte del mercato, Bonolis ha indicato un’esigenza precisa: «Dietro serve sicuramente un centrale più veloce e lo cercheranno». Per il resto, il giudizio sulla rosa è positivo. Quanto al Milan, la previsione è altrettanto diretta: «Arriverà dietro a noi in campionato».