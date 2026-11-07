Chivu ha due dubbi principali da sciogliere

Dopo il netto successo del Como contro l’Inter, i riflettori si accendono su San Siro in vista del big match. I nodi tattici che Chivu deve sciogliere sono principalmente due. Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra i pali verrà confermato Martinez, con la linea difensiva a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni.

Sulle corsie laterali toccherà a Spence sul versante destro e a Dimarco su quello sinistro: i due arrivano dall’esperienza di Rotterdam e vogliono dare continuità alla loro prestazione. Una pressione costante sulle fasce potrebbe risultare decisiva contro una squadra che pressa alto e che può concedere qualcosa sulle corsie esterne.

A centrocampo il dubbio riguarda la terza maglia accanto a Barella e Calhanoglu: in lizza ci sono Zielinski e Sucic. In attacco, invece, Esposito sembra avere la meglio su Bonny per affiancare Thuram.