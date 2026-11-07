Il gol segnato a San Siro contro l’Inter è il più bello segnato sin qui. Ne è convinto Varela, attaccante del Monza e capocannoniere del campionato, fresco del premio di Rising Star of the Month assegnato dalla Serie A per il mese di ottobre. Ai microfoni di Sport Mediaset, ha ripercorso quell’emozione con parole precise.

«Lo è per il significato. E anche per lo stadio, uno stadio fantastico. Onestamente non pensavo potessi segnare, ho solo cercato di fare la partita migliore che potessi; quando il gol è arrivato è stato incredibile, quando l’ho rivisto è stato molto bello», ha dichiarato il giocatore.

Nel corso dell’intervista, Varela ha parlato anche dei modelli che segue con maggiore attenzione. Il riferimento al passato va a Karim Benzema: «Se mi guardo indietro, il mio idolo è stato Benzema, un giocatore completo». Nel presente, invece, lo sguardo torna sulla Serie A e su due giocatori: «Mi piace guardare nel mio campionato, e voi avete Pio Esposito che è veramente completo come anche Marcus Thuram».

Varela ha citato anche Ramos: «Anche Gonçalo Ramos è molto bravo». Una lista di riferimenti che riflette il gusto del giocatore per gli attaccanti completi.