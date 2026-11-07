Domenica 8 novembre alle 18:00, San Siro ospiterà Inter–Como, undicesima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo il successo per 0-3 contro il Feyenoord in Champions League, mentre i lariani si presentano al Meazza forti della vittoria in campionato sul Venezia e del pesante 1-9 rifilato in casa del Lens, sempre in Europa.

Secondo quanto riportato da Inter.it, i precedenti in Serie A tra le due squadre sono trenta, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 21 vittorie contro 6 del Como, con 3 pareggi. Sul fronte dei gol, l’Inter ne ha segnati 63 in 30 confronti — una media di 2,1 a partita — contro i 28 realizzati dalla squadra lariana.

Un dato che fa storia a sé riguarda la striscia recente: nelle ultime 11 sfide di Serie A, l’Inter ha sempre avuto la meglio sul Como. Si tratta della serie di successi consecutivi più lunga mai registrata dal club contro un’unica avversaria nella stessa competizione. Parallelamente, i 21 ko rimediati dai lariani contro i nerazzurri rappresentano il numero più alto di sconfitte che il Como abbia totalizzato contro un singolo rivale in Serie A.

Guardando ai soli precedenti casalinghi, il rendimento dell’Inter si fa ancora più netto: 14 vittorie e una sola sconfitta nei 15 confronti disputati a San Siro contro i lariani. Nella passata stagione, le due squadre si erano già affrontate in quattro occasioni tra campionato e Coppa Italia, regalando al pubblico incontri appassionanti e ricchi di emozioni.