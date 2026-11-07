Domenica 8 novembre alle ore 18:00, San Siro ospiterà il match tra Inter e Como, undicesima giornata di campionato. Secondo quanto comunicato da Inter.it, la direzione di gara è stata affidata a Chiffi della sezione di Padova.
Al fischietto di Padova spetterà il compito di arbitrare una sfida che mette di fronte due squadre in buon momento. I nerazzurri arrivano alla partita dopo il successo in Champions League per 0-3 contro il Feyenoord, mentre i lariani si presentano a Milano reduci da una vittoria in campionato contro il Venezia e da un netto 1-9 rifilato al Lens in Europa.
La designazione completa, così come riportata da Inter.it, prevede Colarossi e Bahri come assistenti, Marcenaro nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Paterna, affiancato da Gariglio in qualità di AVAR.