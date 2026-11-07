Nelle ultime due giornate di Serie A Thuram non ha trovato la via della rete. Secondo i dati Opta, si tratta del digiuno più lungo per l’attaccante dal periodo febbraio-marzo, quando rimase a secco per cinque turni consecutivi nel massimo campionato.
Il passo indietro arriva dopo un momento positivo: Tikus aveva segnato in tre partite di fila prima di questo calo. Ora la sfida contro il Como rappresenta un’occasione concreta per ritrovare continuità sotto porta.
I precedenti sorridono all’attaccante dell’Inter: contro i lariani ha messo a segno 4 gol in tre partite di campionato, un rendimento che lo colloca tra i suoi migliori in assoluto contro un avversario singolo, superato solo dal Parma e dal Torino.