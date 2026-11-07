Weekend Serie A, le probabili formazioni e le ultimissime su Inter-Como, punto infortunati, arbitro e non solo.
Video 7 Novembre 2026 · 18:00
DIRETTA – Ultimissime INTER-COMO, grande DUBBIO di formazione e NOVITÀ – INTER NEWS
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