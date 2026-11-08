Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Leiva ha ripercorso alcune tappe della propria carriera, svelando di essere stato vicino all’Inter prima di approdare alla Lazio. «Due volte. Prima al Napoli, nel 2014: mi cercò Benitez. E poi all’Inter, nel 2016, l’anno prima di sbarcare a Roma. Per vari motivi le trattative non si sono concretizzate».

Nell’intervista, Lucas Leiva ha parlato anche della Lazio attuale, guidata da Gattuso, esprimendo apprezzamento per il gruppo biancoceleste. «Questa Lazio ha un gruppo forte, unito, spensierato. Divertono e si divertono. Ed è qualcosa che facevamo anche con Simone Inzaghi: eravamo una famiglia, forti e temuti da tutti. E quando una squadra riesce a trovare questo spirito, può fare grandi cose».

Sul potenziale della rosa attuale, il brasiliano non ha nascosto ottimismo: «Se continua così, non ho dubbi. Il campionato è lungo e devono mantenere la giusta rotta, ma magari con un po’ di fortuna sugli infortuni possono giocarsela fino alla fine».

Leiva ha poi spiegato il segreto della gestione di Inzaghi ai tempi della sua permanenza in biancoceleste: «Nel creare rapporti basati sulla fiducia e sul rispetto. Creò un ambiente positivo standoci sempre vicino e facendo sentire importanti anche quelli che giocavano meno».