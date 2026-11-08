Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Napoli, Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN con tono soddisfatto, invitando la squadra a non distrarsi con la classifica. «La classifica non dobbiamo vederla, adesso recuperiamo con tre giorni liberi. Poi giovedì ricominciamo, bisogna mettere benzina e non guardare nulla perché c’entriamo poco con quelle posizioni».

Il tecnico della Lazio ha poi aggiunto: «Questi ragionamenti vanno fatti nelle ultime 6-7 partite, adesso va messo fieno in cascina». Un messaggio chiaro alla squadra: concentrazione sul lavoro quotidiano, rimandando ogni valutazione di classifica a un momento più opportuno.

Gattuso ha risposto anche a una domanda sulla prova di Frattesi: «Lui è un capoccione, deve toccare la palla perché si sente fuori dalla partita. Ma secondo me ci sono pochi invasori come lui, dovrebbe farlo di più ma lui si fissa». Parole che riconoscono le qualità del centrocampista, sottolineando al tempo stesso un limite caratteriale da correggere.

Sul rendimento complessivo, il giudizio finale è positivo: «Nel secondo tempo potevamo fare qualche gol in più, però ci teniamo la prestazione. Oggi sono veramente soddisfatto».