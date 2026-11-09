Ai microfoni di Dazn, Rocchi ha commentato Inter–Como, partita vinta dai nerazzurri con pieno controllo del gioco. Rocchi ha proposto una lettura tattica della sfida, soffermandosi sulle caratteristiche delle due squadre.

“Il Como è diventata una squadra europea, gioca un calcio europeo”, ha esordito Rocchi, “ma per una squadra di qualità come l’Inter è più semplice giocare contro una squadra europea come il Como che una squadra che ti sporca il gioco”. Secondo il suo giudizio, a fare la differenza nel risultato finale sono stati anche la qualità dei singoli e la forza fisica dei nerazzurri.

Su Fabregas, Rocchi ha aggiunto: “È un grandissimo allenatore ma come tutti i grandi allenatori ha un po’ di presunzione tecnica, passatemi il termine”.