Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Como, soffermandosi in particolare sul rendimento della squadra e sulle prestazioni individuali di alcuni giocatori.

L’analisi parte da Thuram, indicato come l’elemento che ha fatto la differenza: «Anche nelle ultime partite, quando l’Inter non produceva, lui si muoveva, si sbatteva, andava a cercare la palla, svariava su tutto il fronte d’attacco. È la squadra che cambia, e oggi abbiamo visto la vera Inter». Su Lautaro, Di Canio ha precisato: «Se manca è un fattore, è un leader, anche al 60% soprattutto in certe partite ha la qualità tecnica per liberarsi, sa calciare come pochi».

Sul tema della continuità di rendimento, Di Canio ha spiegato come il gruppo abbia le risorse per ritrovarsi dopo i momenti negativi: «La cosa buona dell’Inter è che ci sono degli anticorpi in società per cui non possono rovinare quello che si sono costruiti in questi 6 anni. Si può perdere un attimo la retta via, ma se si perdono poi si ritrovano perché c’è un ambiente sano e serio». Sulla prova fisica dei giocatori, ha aggiunto: «Gli interventi di Akanji sono stati con una gamba tonica. È solo una questione di testa, al netto di qualche difetto».

Di Canio ha poi criticato la scelta di cambiare modulo nel derby contro il Milan: «Mi è sembrata una scelta scriteriata, fai perdere identità alla squadra: succede anche ai migliori allenatori del mondo». Ha citato Diouf come esempio di un mancino utilizzato in un ruolo non congeniale, definendolo «una mezz’ala dribblomane messa a fare il quinto, disattento, senza il destro naturale».

Infine, una difesa netta di Spence: «Gioca con una benda in Italia, ma è stato titolare al Mondiale con la terza Nazionale del mondo. Ha una gamba, una tecnica. La palla che dà è un assist da Premier: violenta, o fai autogol o segna il mio compagno. Se gli tolgono quel difetto sarà più facile che faccia lui il quinto con quell’atletismo e quella qualità».